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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

Neverosimil: a refuzat convocarea la echipa națională și acum s-a cerut execuția lui! "Nu mi-e frică"

d Scris de digi sport
Neverosimil: a refuzat convocarea la echipa națională și acum s-a cerut execuția lui! "Nu mi-e frică"
Aosom
Neverosimil: a refuzat convocarea la echipa națională și acum s-a cerut execuția lui! "Nu mi-e frică"

Sursa: Digisport

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