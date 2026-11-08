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Sport

Neverosimil! Ce au putut scrie italienii, după ce Chivu l-a bătut fără drept de apel pe Fabregas

d Scris de digi sport
Neverosimil! Ce au putut scrie italienii, după ce Chivu l-a bătut fără drept de apel pe Fabregas
Aosom
Neverosimil! Ce au putut scrie italienii, după ce Chivu l-a bătut fără drept de apel pe Fabregas

Sursa: Digisport

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