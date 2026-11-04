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Sport

Neverosimil: Farul a avut 3-0 la general și e OUT din UEFA Youth League! Dezastru total la Tiraspol

d Scris de digi sport
Neverosimil: Farul a avut 3-0 la general și e OUT din UEFA Youth League! Dezastru total la Tiraspol
Aosom
Neverosimil: Farul a avut 3-0 la general și e OUT din UEFA Youth League! Dezastru total la Tiraspol

Sursa: Digisport

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