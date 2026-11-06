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Sport

Neverosimil! MM Stoica i-ar fi ”modificat greutatea” pentru a fi lăsat în afara lotului la FCSB: ”Becali m-a dezbrăcat”

d Scris de digi sport
Neverosimil! MM Stoica i-ar fi ”modificat greutatea” pentru a fi lăsat în afara lotului la FCSB: ”Becali m-a dezbrăcat”
Aosom
MM Stoica (61 de ani), managerul general al FCSB-ului, ar fi modificat greutățile jucătorilor astfel încât Gigi Becali (68 de ani) să îi lase pe dinafara lotului pe jucătorii care depășeau parametrii optimi.

Sursa: Digisport

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