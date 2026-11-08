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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

Nici MM Stoica nu a scăpat de furia lui Gigi Becali » Pregătește „revoluția” în iarnă

a Scris de andrei crăiţoiu
Nici MM Stoica nu a scăpat de furia lui Gigi Becali » Pregătește „revoluția” în iarnă
Aosom
Gigi Becali (68 de ani) a trăit direct din loja de pe Arena Națională eșecul cu Corvinul Hunedoara, scor 0-1, din etapa a 15-a a Superligii. După meci, a fost extrem de dezamăgit, a plecat înainte de ultimul fluier și a anunțat că schimbă tactica din mercato de iarnă. Patronul roș-albaștrilor a mers la stadion, pentru a doua oară în doar câteva etape, dar elevii lui Laurențiu Reghecampf nu i-au adus motive de bucurie. ...

Sursa: Gsp

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