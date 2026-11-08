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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Sport

Nicolae Stanciu, după ce a devenit campion în China: „Nu mi-am dorit titlul pentru mine”

a Scris de andreea năstase
Nicolae Stanciu, după ce a devenit campion în China: „Nu mi-am dorit titlul pentru mine”
Aosom
Nicolae Stanciu a transmis un mesaj emoționant după ce a câștigat titlul în campionatul Chinei, duminică, alături de Dalian Yingbo

Sursa: Stiri Pe Surse

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