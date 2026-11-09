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Sport

Nicolae Stanciu, replică pentru Gică Hagi, după ce a refuzat convocarea la echipa națională

t Scris de tudor moisa
Nicolae Stanciu, replică pentru Gică Hagi, după ce a refuzat convocarea la echipa națională
Aosom
Nicolae Stanciu este unul dintre cei trei fotbaliști români care au refuzat convocarea la echipa națională. Căpitanul primei reprezentative a acuzat o accidenta

Sursa: Eurosport Romania

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