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Sport

Nicolae Stanciu, replică pentru Gică Hagi, după ce ”Regele” a spus: ”n-a fost decizia noastră”

d Scris de digi sport
Nicolae Stanciu, replică pentru Gică Hagi, după ce ”Regele” a spus: ”n-a fost decizia noastră”
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Nicolae Stanciu, replică pentru Gică Hagi, după ce ”Regele” a spus: ”n-a fost decizia noastră”

Sursa: Digisport

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