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Sport

Nicolae Stanciu, tot mai aproape de „U” Cluj? Radu Constantea a vorbit despre transferul căpitanului naționalei

m Scris de mădălina ivan(
Nicolae Stanciu, tot mai aproape de „U” Cluj? Radu Constantea a vorbit despre transferul căpitanului naționalei
Aosom
Nicolae Stanciu ar putea ajunge la Universitatea Cluj în această iarnă. Președintele clubului, Radu Constantea, a oferit noi detalii despre posibilul transfer al mijlocașului de 33 de ani.

Sursa: Monitorul Cluj

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