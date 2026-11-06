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Sport

Nicușor Dan a intrat în vestiarul echipei naționale. Meci dramatic în Cupa Națiunilor

t Scris de teodor serban
Nicușor Dan a intrat în vestiarul echipei naționale. Meci dramatic în Cupa Națiunilor
Aosom
Naționala de rugby a României a fost învinsă, vineri seară, pe Stadionul Arcul de Triumf, de selecționata din Tonga, în World Rugby Nations Cup, meci la care a asistat și președintele Nicușor Dan.

Sursa: Ziare

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