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Sport

Nicușor Dan, alături de fiul său la meciul naționalei de rugby împotriva Tonga. Update: România a fost învinsă / foto

i Scris de ioan-radu gava
Nicușor Dan, alături de fiul său la meciul naționalei de rugby împotriva Tonga. Update: România a fost învinsă / foto
Aosom
Nicușor Dan, prezent la meciul România – Tonga de pe Stadionul „Arcul de Triumf”. Află detalii despre vizita în vestiare alături de fiul său și atmosfera de la partidă.

Sursa: Dcnews

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