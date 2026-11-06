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Sport

Nicușor Dan, în tribune la România-Tonga! „Stejarii” au pierdut, după un meci cu 81 de puncte

r Scris de redactia gsp
Nicușor Dan, în tribune la România-Tonga! „Stejarii” au pierdut, după un meci cu 81 de puncte
Aosom
Naționala masculină de rugby a României a pierdut primul meci de pe teren propriu din etapa de toamnă a Nations Cup. „Stejarii” au fost învinși de Tonga cu 43-38 (22-17), iar la partidă a asistat și președintele României, Nicușor Dan, alături de fiul său. România a început campania de toamnă din Nations Cup cu o înfrângere în fața reprezentativei Tongăi, meci care face parte din etapa a patra a acestei competiții din al doilea eșalon valoric al rugby-ului mondial. ...

Sursa: Gsp

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