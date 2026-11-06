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Sport

"Nimeni nu îți dă nimic gratis în Europa League", afirmă Ionuț Radu. Portarul român a apărat un penalty

a Scris de alexandru atanase
"Nimeni nu îți dă nimic gratis în Europa League", afirmă Ionuț Radu. Portarul român a apărat un penalty
Aosom
Internaționalul român Ionuț Radu, portarul echipei spaniole de fotbal Celta Vigo, a regretat ocaziile ratate de coechipierii săi în meciul de pe teren propriu cu formația belgiană Union Saint-Gilloise (scor 1-2), disputat miercuri seara în cadrul competiției Europa League.

Sursa: Ziare

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