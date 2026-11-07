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S-a finalizat lărgirea la patru benzi a DN 79, între Aeroportul Oradea și Nojorid
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Noi imagini spectaculoase de pe șantierul Polivalentei - OZN: „Am pus șampania la frapat” + Costul investiției a crescut cu aproape 60%!

j Scris de justin gafiuc
Noi imagini spectaculoase de pe șantierul Polivalentei - OZN: „Am pus șampania la frapat” + Costul investiției a crescut cu aproape 60%!
Aosom
Sala Polivalentă de la Brașov, cea mai mare din țară, a ajuns la o fază de execuție de 75%. După multiple amânări datorate unor update-uri tehnice și condițiilor meteorologice, termenul de predare a fost împins în vara lui 2027, cu circa 19-20 de luni mai târziu decât estimarea de la început. Între timp, costurile investiției au explodat, ajungând în prezent la 646,5 milioane lei, un plus de circa 60% față de startul proiectului. ...

Sursa: Gsp

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