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Norris, după un sezon în care nu a avut nicio şansă să îşi apere titlul în F1: "Nu sunt dezamăgit"

c Scris de cristian mihală
Norris, după un sezon în care nu a avut nicio şansă să îşi apere titlul în F1: "Nu sunt dezamăgit"
Aosom
Lando Norris, pilotul echipei de Formula 1 McLaren, care participă în acest weekend la Marele Premiu al Braziliei, a declarat, pentru radioteleviziunea belgiană

Sursa: Eurosport Romania

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