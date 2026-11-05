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Nota 9! Cine a fost omul-meciului, dar și cel mai slab în Universitatea Craiova - Egnatia 2-0

d Scris de digi sport
Nota 9! Cine a fost omul-meciului, dar și cel mai slab în Universitatea Craiova - Egnatia 2-0
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Nota 9! Cine a fost omul-meciului, dar și cel mai slab în Universitatea Craiova - Egnatia 2-0

Sursa: Digisport

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