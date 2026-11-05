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Note GSP de primăvară europeană în Bănie! Meci simplu, rezultat perfect

e Scris de eduard apostol
Note GSP de primăvară europeană în Bănie! Meci simplu, rezultat perfect
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Universitatea Craiova - Egnatia, scor 2-0, iar primăvara europeană este un pas mai aproape pentru juveți. Iată cum s-au mișcat băieții lui Filipe Coelho, care și-au făcut un meci simplu și un rezultat perfect! Universitatea Craiova - Egnatia, scor 2-0, iar formația lui Filipe Coelho a mai făcut un pas important spre primăvara europeană. Șapte puncte după primele trei etape, dar greul pare că de-abia de acum începe. Deplasări la Brighton și Kairat, acasă cu Copenhaga. ...

Sursa: Gsp

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