Notele GSP după FCSB - Corvinul: 4 pentru egoistul Drăguș + MVP-ul a fost pe bancă

FCSB și Corvinul s-au înfruntat într-un meci din etapa a 15-a din Superligă, ultima din turul sezonului regulat. Iar oaspeții s-au impus la limită, 1-0. După o primă repriză echilibrată, în care FCSB a avut inițiativa, posesia și mai multe atacuri, Corvinul a dat lovitura pe finalul celor 45 de minute. După ce Andre Duarte a pierdut ușor un duel, mingea a ajuns la Fabry, care a finalizat cu un șut de la 20 de metri, la care Ștefan Târnovanu putea face mai multe. ...

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