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Notele GSP la CFR Cluj - Universitatea Craiova » Cine a salvat onoarea unui meci de uitat

g Scris de george nistor
Notele GSP la CFR Cluj - Universitatea Craiova » Cine a salvat onoarea unui meci de uitat
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CFR Cluj și Universitatea Craiova au încheiat la egalitate, scor 0-0, în etapa a 15-a a Superligii, după o partidă săracă în realizări ofensive, în care ardelenii au reușit să blocheze cea mai în formă echipă a campionatului. Octavian Vâlceanu a fost cel mai bun jucător de pe teren, în vreme ce Andrei Cordea, unul dintre oamenii de la care gazdele așteptau inspirație, a avut o prestație modestă. ...

Sursa: Gsp

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