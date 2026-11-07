Notele lui Daniel Bîrligea la prima titularizare în Serie A: 9 șuturi, dar n-a fost să fie!

În premieră titular în Serie A, Daniel Bîrligea (26 de ani) a fost chiar integralist în Cagliari - Frosinone 1-0, doar a treia înfrângere a echipei sale în acest sezon. Ce note a primit atacantul român în presa din Italia? Cu titularul Antonio Raimondo accidentat, Daniel Bîrligea a primit astăzi șansa primei titularizări în Serie A de la transferul la Frosinone. Românul a fost integralist, pe teren undeva la 97 de minute cu tot cu prelungirile. ...

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