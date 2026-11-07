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Sport

Nou scandal la Turneul Campioanelor! Rybakina l-a pus la punct Vukov, fără să știe că e filmată

n Scris de nicu savin
Nou scandal la Turneul Campioanelor! Rybakina l-a pus la punct Vukov, fără să știe că e filmată
Aosom
O a doua controversă majoră a apărut la Indian Wells, înainte de startul Turneului Campioanelor 2026. Fără să știe că e filmată, Elena Rybakina a fost surprinsă

Sursa: Eurosport Romania

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