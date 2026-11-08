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Sport

Noua Zeelandă, victorie cu Scoţia. Africa de Sud a surclasat Italia, în Campionatul Naţiunilor

c Scris de cristian mihală
Noua Zeelandă, victorie cu Scoţia. Africa de Sud a surclasat Italia, în Campionatul Naţiunilor
Aosom
Noua Zeelandă, pusă iniţial în dificultate, a dat dovadă de răbdare şi a obţinut sâmbătă în Scoţia o victorie preţioasă cu punct bonus, cu scorul de 43-21, în C

Sursa: Eurosport Romania

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