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Noul lider ATP, învins la primul meci după ce a ajuns lider. Cine a reușit să îl depășsească pe numărul 1

i Scris de iosif pintilie
Noul lider ATP, învins la primul meci după ce a ajuns lider. Cine a reușit să îl depășsească pe numărul 1
Aosom
Alexander Zverev și-a început parcursul de lider ATP cu o înfrângere, miercuri, în fața lui Lorenzo Musetti, scor 6-7 (5), 2-6, în turul al doilea al Mastersului de la Paris, o prestație pe care el însuși a considerat-o slabă.

Sursa: Ziare

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