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Noul titular din poarta României a încasat patru goluri și a "comis-o". Ce i-a transmis antrenorul după acest "coșmar"

d Scris de digi sport
Noul titular din poarta României a încasat patru goluri și a "comis-o". Ce i-a transmis antrenorul după acest "coșmar"
Aosom
Noul titular din poarta României a încasat patru goluri și a "comis-o". Ce i-a transmis antrenorul după acest "coșmar"

Sursa: Digisport

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