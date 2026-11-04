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Novak Djokovic a fost învins la Paris de un jucător venit din calificări și ratează Turneul Campionilor. A fost prezent la 18 ediții

a Scris de anca flondor
Novak Djokovic a fost învins la Paris de un jucător venit din calificări și ratează Turneul Campionilor. A fost prezent la 18 ediții
Aosom
Novak Djokovic a fost învins miercuri în turul al doilea la Paris de australianul Rinky Hijikata, venit din calificări. Sârbul a pierdut cu 2-6, 6-3, 6-3, și a încheiat acest sezon. După acest rezultat a ieșit din cursa pentru Turneul Campionilor.„S...

Sursa: Stiri Pe Surse

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