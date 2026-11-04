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"Novak Djokovic nu are 39 de ani, ci 30". Fratele vitreg al lui Vacherot, uluit de sârb

c Scris de cristian mihală
"Novak Djokovic nu are 39 de ani, ci 30". Fratele vitreg al lui Vacherot, uluit de sârb
Aosom
Novak Djokovic este un "munte". A spus-o Valentin Vacherot, ieri, tenismen care e în forma carierei, dar care nu a găsit soluții să treacă de marele campion sâr

Sursa: Eurosport Romania

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