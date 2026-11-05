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Nsimba a făcut lumină! Pleacă sau nu din Bănie? Atacantul le-a spus tot adevărul francezilor: „Am avut oferte din China și Golf!”

a Scris de amelia ionescu
Nsimba a făcut lumină! Pleacă sau nu din Bănie? Atacantul le-a spus tot adevărul francezilor: „Am avut oferte din China și Golf!”
Aosom
Steven Nsimba ar putea pleca de la Universitatea Craiova, după ce și-a pierdut statutul de titular.

Sursa: Adevarul

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