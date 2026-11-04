„Nu avem față de play-off” » Semnal de alarmă după ultima victorie din Superligă

Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani), antrenorul Farului Constanța, a analizat jocul „marinarilor” din ultima vreme, dar și despre șansele ca echipa să între în play-off. Echipa de la malul mării a câștigat în ultima etapă pe terenul lui FC Voluntari, scor 2-1, dar jocul prestat elevii săi nu l-a impresionat. Acesta consideră că dacă evoluția din a doua repriză a duelului din Ilfov se va repeta, Farul Constanța nu are față de play-off. ...

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