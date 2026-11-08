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Sport

„Nu avem valoare”. Becali și-a făcut praf jucătorii, după eșecul cu Corvinul: „Ce pretenții să ai?”

i Scris de iosif pintilie
„Nu avem valoare”. Becali și-a făcut praf jucătorii, după eșecul cu Corvinul: „Ce pretenții să ai?”
Aosom
FCSB a pierdut meciul de pe teren propriu cu Corvinul Hunedoara, scor 0-1, și a ajuns la a treia înfrângere la rând. Gigi Becali a mers la meci, dar a plecat înainte de fluierul final.

Sursa: Ziare

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