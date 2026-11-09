„Nu îl mai chemam niciodată” » Marius Șumudică a dat de pământ cu Ionuț Radu: „Total neprofesionist! Trebuia să vină cu bicicleta”

Antrenorul celor de la CFR Cluj, Marius Șumudică, nu a avut milă de portarul primei reprezentative a României, Ionuț Radu (29 de ani), care a acuzat probleme medicale și a luat decizia să nu vină la lot pentru ultimele două meciuri din Liga Națiunilor, cu Polonia și Bosnia. Hotărârea acestuia a stârnit multe controverse, fiind aspru criticat. ...

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