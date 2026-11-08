„Nu vreau să îmi caut scuze” » Charalambous a pus tunurile pe arbitraj după un nou eșec: „Nu mai pot să tac!”

Elias Charalambous (46 de ani), antrenorul lui Levadiakos, a fost un car de nervi la finalul meciului pierdut în fața campioanei en-titre din Grecia, AEK Atena, scor 1-2, în etapa cu numărul 10. Moses Cobnan a deschis scorul pentru Levadiakos în minutul 26, iar oaspeții au intrat în avantaj la cabine. AEK Atena a restabilit egalitatea în minutul 51, după ce Luka Jovic a transformat o lovitură de pedeapsă, contestată vehement de Charalambous. ...

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