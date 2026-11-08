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Sport

Numerele extrase duminică, 8 noiembrie, la Loto 6/49. La cât a ajuns reportul

c Scris de catalina sirbu
Numerele extrase duminică, 8 noiembrie, la Loto 6/49. La cât a ajuns reportul
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Noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc au avut loc duminică, 8 noiembrie.

Sursa: Ziare

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