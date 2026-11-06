Nuno Campos, după a doua înfrângere la Dinamo: „Asta mă îngrijorează”

FC Argeș - Dinamo 2-1. Nuno Campos, antrenor roș-albilor, a comentat a doua înfrângere a sezonului în Superliga pentru echipa lui. Portughezul consideră că rezultatul e incorect. Nuno Campos s-a declarat deranjat de prestația din prima repriză și s-a arătat îngrijorat. Consideră că Dinamo e mai sus la jumătatea sezonului regular decât așteptările de la începutul campionatului. Nuno Campos, după Argeș - Dinamo: „E clar că avem un sezon excelent. ...

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