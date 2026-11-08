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Sport

O nouă medalie pentru România la Jocurile Olimpice de Tineret, la numai doi centimetri de aur

t Scris de teodor serban
O nouă medalie pentru România la Jocurile Olimpice de Tineret, la numai doi centimetri de aur
Aosom
Atleta Amelia Negulescu a câștigat, duminică, medalia de argint în finală la triplusalt, la Jocurile Olimpice de Tineret, cu cea mai bună performanță personală.

Sursa: Ziare

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