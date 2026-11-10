O româncă a alergat 100 km în Antarctica și a doborât un record vechi de 14 ani. Cine este Maria Dănilă

O româncă a reușit o performanță remarcabilă în Antarctica, unde a alergat 100 de kilometri și a câștigat cursa în fața tuturor concurenților, nu doar la categoria feminină. Maria Dănilă, alpinista care a cucerit Everestul și K2, a stabilit un nou record feminin, îmbunătățind cu aproape două ore un timp care rezista din 2012. La finalul competiției, sportiva a dezvăluit și motivul personal pentru care a alergat într-unul dintre cele mai dificile locuri de pe Pământ.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗