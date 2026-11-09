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Sport

O româncă a scris istorie în Antarctica. A câștigat ultramaratonul de 100 km și a stabilit un nou record feminin / FOTO

d Scris de diana pană
O româncă a scris istorie în Antarctica. A câștigat ultramaratonul de 100 km și a stabilit un nou record feminin / FOTO
Aosom
Alpinista română Maria Dănilă a câștigat ultramaratonul de 100 km din Antarctica, devenind campioană generală și stabilind un nou record feminin.

Sursa: Stiri Pe Surse

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