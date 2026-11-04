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O țară din UE cere interzicerea „puilor turbo”, după ce o serie de filmări secrete provoacă indignare. Autoritățile cer măsuri în întreaga UE

m Scris de maria mora
O țară din UE cere interzicerea „puilor turbo”, după ce o serie de filmări secrete provoacă indignare. Autoritățile cer măsuri în întreaga UE
Aosom
Guvernul danez urmărește o interdicție națională a „puilor turbo” și solicită interzicerea rasei cu creștere rapidă în întreaga Europă. Măsura vine pe fondul indignării generalizate față de acuzațiile de încălcare a legii de către unul dintre marii producători de pui din Danemarca.

Sursa: Ziare

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