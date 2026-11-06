„Ochii” Europei pe Craiova » Olympiakos, Brest și alte cluburi au trimis oameni la meciul cu Egnatia

Universitatea Craiova a ajuns la șapte puncte în grupa XXL a Conference League, iar jucătorii visează cu ochii deschiși la primăvara europeană. Totuși, în Bănie se mai visează și la transferuri, iar unii fotbaliști pot face pasul spre alt campionat din Europa. Din informațiile GSP, unii dintre ei au fost urmăriți și de echipe din campionate importante din Europa. ...

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