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Sport

Odegaard a adus victoria lui Arsenal cu Hull! Kai Havertz, record de offside-uri în Premier League

b Scris de bianca dumitru
Odegaard a adus victoria lui Arsenal cu Hull! Kai Havertz, record de offside-uri în Premier League
Aosom
Arsenal a obținut în această seară cea de-a noua victorie din noul sezon de Premier League, impunându-se cu scorul de 1-0, pe teren propriu, în fața celor de la

Sursa: Eurosport Romania

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