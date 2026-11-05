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Oficial: Raphinha a semnat prelungirea contractului cu Barcelona

m Scris de mihai șovei
Oficial: Raphinha a semnat prelungirea contractului cu Barcelona
Aosom
Barcelona și Raphinha (29 de ani) au ajuns în mod oficial la un acord privind prelungirea contractului său. Căpitanul brazilian rămâne pe Camp Nou până pe 20 iunie 2030. OFICIAL » Raphinha rămâne la Barcelona până în 2030 „FC Barcelona și Raphael Dias Belloli, cunoscut în lumea fotbalului sub numele de Raphinha, au ajuns la un acord pentru prelungirea contractului jucătorului, menținându-l la club până la data de 30 iunie 2030”, se arată în comunicatul oficial ...

Sursa: Gsp

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