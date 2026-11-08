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Sport

Oficialul din Superligă, despre FCSB: „Haotic! Adunați și băgați pe teren”

d Scris de daniel grigore
Oficialul din Superligă, despre FCSB: „Haotic! Adunați și băgați pe teren”
Aosom
Daniel Stanciu (52 de ani), director de imagine și comunicare la FC Argeș, descrie mutările făcute de FCSB în mercato drept „un pic haotice”. Sâmbătă seara, FCSB a pierdut a doua oară la rând în Superligă, 0-1 pe teren propriu contra nou-promovatei Corvinul Hunedoara. ...

Sursa: Gsp

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