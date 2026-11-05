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Oltenii, încă un pas important spre primăvara europeană în Conference League. Universitatea Craiova - Egnatia 2-0

a Scris de anca flondor
Oltenii, încă un pas important spre primăvara europeană în Conference League. Universitatea Craiova - Egnatia 2-0
Aosom
Universitatea Craiova a câștigat, scor 2-0, meciul cu Egnatia, pe stadionul „Ion Oblemenco”, în etapa a 3-a a grupei Conference League.

Sursa: Stiri Pe Surse

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