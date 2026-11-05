Omul care l-a îndemnat pe Trump să bombardeze Iranul va fi demis de republicani, după pierderea alegerilor

Pete Hegseth, secretarul american al Apărării, se confruntă cu o presiune tot mai mare din partea propriului partid după rezultatele slabe înregistrate de republicani la alegerile de la mijlocul mandatului, desfășurate pe 3 noiembrie 2026.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗