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„Oribil!” » Campionul nu mai are nicio speranță: „Există șansa să devină și mai greu”

d Scris de daniel grigore
„Oribil!” » Campionul nu mai are nicio speranță: „Există șansa să devină și mai greu”
Aosom
Actualizările pregătite de McLaren pentru ultimele curse ale anului nu-l încurajează în mod deosebit pe Lando Norris, campionul F1 în 2025. Lando Norris (26 de ani), campionul „Marelui Circ” în 2025, ocupă doar locul 6 în acest an, cu 4 etape rămase din sezon. Britanicul a avut câteva săptămâni entuziasmante la jumătatea anului, cu victorii consecutive în Ungaria și Olanda, apoi nu a mai putut ține pasul cu plutonul fruntaș. ...

Sursa: Gsp

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