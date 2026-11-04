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Sport

OUT de la Dinamo: ”Vrem să ne despărțim”

d Scris de digi sport
OUT de la Dinamo: ”Vrem să ne despărțim”
Aosom
Titular cert în sezonul trecut, Devis Epassy (33 de ani) și-a pierdut locul în primul 11 al lui Dinamo.

Sursa: Digisport

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