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OUT din ”primul 11” de la FCSB! Criticat de Reghecampf, a intrat pe ”lista neagră” și e gata să primească lovitura

d Scris de digi sport
OUT din ”primul 11” de la FCSB! Criticat de Reghecampf, a intrat pe ”lista neagră” și e gata să primească lovitura
Aosom
OUT din ”primul 11” de la FCSB! Criticat de Reghecampf, a intrat pe ”lista neagră” și e gata să primească lovitura

Sursa: Digisport

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