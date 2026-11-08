Ovidiu Herea l-a taxat pe Daniel Pancu: „Nu e în regulă!” + „El trebuie să facă asta, neapărat, în pauza de iarnă!”

Fost jucător al Rapidului în perioada 2007-2013, un fotbalist creativ, cu calitate, genul care „știe cu varza”, Ovidiu Herea (41 ani) este și el debusolat de ce se întâmplă la giuleșteni Spune că „nu-mi explic de ce, în ultimii ani, lucrurile se tot repetă și echipa dă semne de slăbiciune în partidele importante, de ce are evoluții oscilante, meciuri cu o repriză bună și alta mai slabă”. ...

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