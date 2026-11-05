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Participarea Anei Bărbosu la Jocurile Olimpice din 2028, pusă sub semnul întrebării după suspendarea de doi ani

c Scris de constantin toma
Participarea Anei Bărbosu la Jocurile Olimpice din 2028, pusă sub semnul întrebării după suspendarea de doi ani
Aosom
Decizie drastică pentru gimnasta Ana Bărbosu, medaliată cu bronz la Jocurile Olimpice de la Paris.

Sursa: Stirile Pro.tv

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