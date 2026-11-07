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Sport

Pas greșit la Miercurea Ciuc. Universitatea Cluj s-a încurcat pe terenul ultimei clasate

i Scris de ionuţ grindean
Pas greșit la Miercurea Ciuc. Universitatea Cluj s-a încurcat pe terenul ultimei clasate
Aosom
Formația antrenată de Cristiano Bergodi a încheiat la egalitate duelul cu Csikszereda, scor 0-0.

Sursa: Ziua De Cluj

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