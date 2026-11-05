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Patronul i-a decis soarta antrenorului din`Liga 1, după ce echipa a ajuns la un pas de baraj: „Vedem ce facem”

i Scris de iosif pintilie
Patronul i-a decis soarta antrenorului din`Liga 1, după ce echipa a ajuns la un pas de baraj: „Vedem ce facem”
Aosom
FC Botoșani nu are parte de un sezon prea bun. Cu doar 14 puncte acumulate, echipa din nordul Moldovei este pe locul 12 în campionat și pare că se va lupta, în acest sezon, pentru salvarea de la retrogradare.

Sursa: Ziare

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